Serena Autieri addio in lacrime: “Il saluto più triste”, ha fatto piangere tutti [VIDEO] (Di domenica 5 giugno 2022) Serena Autieri ha detto addio al suo pubblico con un saluto davvero commovente. La conduttrice ha fatto piangere tutti. Serena Autieri, ultima puntata di Dedicato (Raiplay screenshot)Serena Autieri ha appena dato il suo addio al pubblico di Dedicato. Vediamo insieme che cosa è successo nell’ultima diretta di Rai 1. Serena Autieri è stata la conduttrice anche quest’anno del programma dedicato, nel palinsesto di sabato di Rai 1. Il programma è uno show dedicato alle persone comuni, che ha visto in studio alcuni ospiti fissi davvero amatissimi come Simona Izzo col marito Ricky Tognazzi e Gigi Marzullo. Quest’anno il programma non è andato ... Leggi su specialmag (Di domenica 5 giugno 2022)ha dettoal suo pubblico con undavvero commovente. La conduttrice ha, ultima puntata di Dedicato (Raiplay screenshot)ha appena dato il suoal pubblico di Dedicato. Vediamo insieme che cosa è successo nell’ultima diretta di Rai 1.è stata la conduttrice anche quest’anno del programma dedicato, nel palinsesto di sabato di Rai 1. Il programma è uno show dedicato alle persone comuni, che ha visto in studio alcuni ospiti fissi davvero amatissimi come Simona Izzo col marito Ricky Tognazzi e Gigi Marzullo. Quest’anno il programma non è andato ...

Advertising

lillydessi : Vedi il post di Instagram di @serena_autieri - vezzi_rossella : Lorella Cuccarini scivola dalla sedia di Amici 21. Maria devi chiamare Serena Autieri. - cmanara77 : RT @niccolo_fabbri: Con #Dedicato, fermo al 10,29% di share, dopo #LineaBianca sono riusciti ad affossare anche #LineaBlu, ieri al 7,45%. S… - staineltuo__ : Serena autieri se non canta una canzone classica napoletana ogni volta che appare in una trasmissione televisiva po… - fortunatozeta : Serena Autieri pensa di vivere in un musical e chi sono io per dirle che non va bene. Dedicato, dedicato a te! -