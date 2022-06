LIVE Nadal-Ruud 2-1, Finale Roland Garros 2022 in DIRETTA: scambio di break in avvio a Parigi! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Altro lungolinea vincente di Ruud. 30-30 Sul nastro il diritto lungolinea di Nadal sul gioco corto del norvegese. 15-30 Ruud va in difficoltà sulla profondità di Nadal. 15-15 Ottima soluzione in avanzamento di Ruud. 0-15 Nadal allontana l’avversario dal fondocampo e trova un gran diritto. 2-1 CONTRObreak DI Ruud! GAME COMPLICATO PER RAFA 30-40 Ruud non sfrutta la prima chance tirando fuori da buona posizione. 15-40 ALTRO DOPPIO FALLO E DUE PALLE DEL CONTRObreak! 15-30 Doppio fallo dell’iberico. 15-15 Il classe 1998 prova a spingere e questa volta trova un Nadal lento in uscita dal servizio. 15-0 Ruud ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Altro lungolinea vincente di. 30-30 Sul nastro il diritto lungolinea disul gioco corto del norvegese. 15-30va in difficoltà sulla profondità di. 15-15 Ottima soluzione in avanzamento di. 0-15allontana l’avversario dal fondocampo e trova un gran diritto. 2-1 CONTRODI! GAME COMPLICATO PER RAFA 30-40non sfrutta la prima chance tirando fuori da buona posizione. 15-40 ALTRO DOPPIO FALLO E DUE PALLE DEL CONTRO! 15-30 Doppio fallo dell’iberico. 15-15 Il classe 1998 prova a spingere e questa volta trova unlento in uscita dal servizio. 15-0...

