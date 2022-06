La risposta di Mara Venier a chi per ferirla le dice di andare in pensione perché vecchia (Di domenica 5 giugno 2022) Le avevano fatto capire che era vecchia e per questo non era più adatta alla conduzione di un programma come Domenica In ma Mara Venier nel suo ritorno nel periodo più difficile ha dimostrato di non avere età. Per ferirla continuano a dirle che dovrebbe andare in pensione e lasciare il posto ai giovani ma lei ha sempre risposto con i fatti, rimanendo al suo posto. Oggi nell’ultima puntata di Domenica In un salutino l’ha mandato anche a chi la critica dicendole che è vecchia e che deve andare via. La sua risposta è ricca di soddisfazione perché non c’è una Domenica In con un successo maggiore di quest’ultima edizione. 13 anni della vita di Mara Venier con il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) Le avevano fatto capire che erae per questo non era più adatta alla conduzione di un programma come Domenica In manel suo ritorno nel periodo più difficile ha dimostrato di non avere età. Percontinuano a dirle che dovrebbeine lasciare il posto ai giovani ma lei ha sempre risposto con i fatti, rimanendo al suo posto. Oggi nell’ultima puntata di Domenica In un salutino l’ha mandato anche a chi la criticandole che èe che devevia. La suaè ricca di soddisfazionenon c’è una Domenica In con un successo maggiore di quest’ultima edizione. 13 anni della vita dicon il ...

