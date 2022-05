I programmi in tv oggi | 31 maggio 2022 | film e attualità

(Di martedì 31 maggio 2022) Su Rai Uno La fortuna, su Canale 5 Giustizia per tutti, su Rai Tre Cartabianca. Guida aiTv della serata del 31Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 31? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Boss in incognito. Il mondo del lavoro visto attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, nella particolare contingenza nella quale ci troviamo.. Su Rai 4 dalle 21.20 John Wick 3 – Parabellum. La Gran Tavola degli assassini lo ha condannato a morte e sulla sua testa pende una taglia di 14 milioni di dollari. ...

