Nastri d'Argento Grandi Serie 2022, vincono Verdone, Argentero, A casa tutti bene, Le fate ignoranti, Zerocalcare

Ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2022 vincono Carlo Verdone e i suoi attori di Vita da Carlo, A casa tutti bene e Le fate ignoranti, Luca Argentero e Maria Chiara Giannetta, ma anche Zerocalcare A casa tutti bene – La Serie di Gabriele Muccino e Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek sono le migliori tra le Grandi Serie 2022 votate dai Giornalisti Cinematografici Italiani che consegnano sabato 4 Giugno a Napoli in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, al Teatro di Corte di Palazzo Reale, ...

telesimo : A casa tutti bene - La Serie di Gabriele Muccino e Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek sono le migliori tra le Gran… - SMSNEWSOFFICIAL : Nastri d’Argento Grandi Serie: otto premi a Rai Fiction - tiztr : RT @fandangoweb: Un'ottima notizia per le serie prodotte da Fandango! Per la seconda edizione dei Nastri d’Argento per le Grandi Serie: •B… - fandangoweb : Un'ottima notizia per le serie prodotte da Fandango! Per la seconda edizione dei Nastri d’Argento per le Grandi Ser… - chiaramondi : Da Verdone a #Ozpetek: i candidati ai Nastri d’Argento per le Grandi Serie -

