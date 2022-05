Monza, Galliani punta un difensore Campione d’Europa: la situazione! (Di lunedì 30 maggio 2022) Delirio ieri sera Monza con i biancorossi che sono riusciti a strappare l’ultimo pass per la Serie A con una finale playoff di ritorno a Pisa al cardioplama. Galliani e Berlusconi tornano nella massima serie e al termine della partita hanno già annunciato di voler allestire una squadra super competitiva che possa dare del filo da torcere un pò a tutti. Inoltre Berlusconi, nell’intervista post-partita si è lasciato andare dicendo di voler conquistare il campionato nei prossimi anni ed andare in Champions League, competizione che ha già vinto non poche volte col Milan. Francesco Acerbi SS LazioSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, il primo vero regalo che la dirigenza vuole fare ai tifosi sarebbe un difensore che solamente 11 mesi fa si laureava Campione d’Europa con la Nazionale di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Delirio ieri seracon i biancorossi che sono riusciti a strappare l’ultimo pass per la Serie A con una finale playoff di ritorno a Pisa al cardioplama.e Berlusconi tornano nella massima serie e al termine della partita hanno già annunciato di voler allestire una squadra super competitiva che possa dare del filo da torcere un pò a tutti. Inoltre Berlusconi, nell’intervista post-partita si è lasciato andare dicendo di voler conquistare il campionato nei prossimi anni ed andare in Champions League, competizione che ha già vinto non poche volte col Milan. Francesco Acerbi SS LazioSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, il primo vero regalo che la dirigenza vuole fare ai tifosi sarebbe unche solamente 11 mesi fa si laureavacon la Nazionale di ...

