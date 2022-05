Leclerc dal primo al quarto posto a Monaco per il pasticcio della Ferrari ai box (Di domenica 29 maggio 2022) Un misunderstanding che costa tantissimo alla Ferrari e soprattutto a Charles Leclerc nel Gran Premio di Monaco, a casa sua. Il pilota della Rossa aveva ottenuto la pole e stava meritatamente vincendo la corsa. Questo finché la Ferrari non ha combinato un pasticcio dopo l’altro nel chiamare Sainz e il monegasco ai box, tra il sedicesimo e il ventunesimo giro, dopo che la Red Bull ha montato le gomme da bagnato intermedio al messicano Perez. Lo racconta l’edizione online della Gazzetta dello Sport. Quando dal muretto richiamano Leclerc la frittata è fatta: quando la rossa numero 16 torna in pista, si ritrova negli scarichi del messicano. E peggio va qualche tornata dopo quando prima richiamano Leclerc ai box e poi gli chiedono di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Un misunderstanding che costa tantissimo allae soprattutto a Charlesnel Gran Premio di, a casa sua. Il pilotaRossa aveva ottenuto la pole e stava meritatamente vincendo la corsa. Questo finché lanon ha combinato undopo l’altro nel chiamare Sainz e il monegasco ai box, tra il sedicesimo e il ventunesimo giro, dopo che la Red Bull ha montato le gomme da bagnato intermedio al messicano Perez. Lo racconta l’edizione onlineGazzetta dello Sport. Quando dal muretto richiamanola frittata è fatta: quando la rossa numero 16 torna in pista, si ritrova negli scarichi del messicano. E peggio va qualche tornata dopo quando prima richiamanoai box e poi gli chiedono di ...

