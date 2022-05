Ucraina, storia di Mykyta: “Io deportato in Russia e torturato. Mi hanno costretto a camminare nella neve, così ho perso le dita dei piedi” (Di venerdì 27 maggio 2022) Mykyta Gorban, 31 anni, tira un profondo respiro. “Ricordare è un po’ come rivivere tutto”, dice. Lunga pausa. E lui vorrebbe dimenticare i due mesi trascorsi in mano ai russi, ma non ci riesce. Mesi di prigionia che sono costati a Mykyta le dita dei piedi. E ora sta imparando a camminare senza. “Lo sai cosa mi ha aiutato a non impazzire?”. Respiro profondo, altra pausa: “La musica. Cantavo. Quando potevo, lo facevo a voce alta, altrimenti nella mia mente”. Mykyta, madre russa e padre ucraino, si trova ora a Kiev in ospedale. La sua storia inizia a marzo, poche settimane dopo l’invasione, nel villaggio di Andreyevka, a ovest della capitale, in cui vive con la famiglia. “Eravamo a casa. Tutte le volte che sentivamo le colonne dei soldati passare ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)Gorban, 31 anni, tira un profondo respiro. “Ricordare è un po’ come rivivere tutto”, dice. Lunga pausa. E lui vorrebbe dimenticare i due mesi trascorsi in mano ai russi, ma non ci riesce. Mesi di prigionia che sono costati aledei. E ora sta imparando asenza. “Lo sai cosa mi ha aiutato a non impazzire?”. Respiro profondo, altra pausa: “La musica. Cantavo. Quando potevo, lo facevo a voce alta, altrimentimia mente”., madre russa e padre ucraino, si trova ora a Kiev in ospedale. La suainizia a marzo, poche settimane dopo l’invasione, nel villaggio di Andreyevka, a ovest della capitale, in cui vive con la famiglia. “Eravamo a casa. Tutte le volte che sentivamo le colonne dei soldati passare ci ...

