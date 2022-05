Incendio a Stromboli, le fiamme nel copione della fiction con Ambra (Di venerdì 27 maggio 2022) Finzione e realtà si sono fuse nel peggiore dei modi sull'isola di Stromboli, devastata da un Incendio. Le fiamme, appiccate per esigenze di scena sul set della fiction Rai "Protezione Civile" con Ambra Angiolini, hanno... Leggi su europa.today (Di venerdì 27 maggio 2022) Finzione e realtà si sono fuse nel peggiore dei modi sull'isola di, devastata da un. Le, appiccate per esigenze di scena sul setRai "Protezione Civile" conAngiolini, hanno...

LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - lifegate : ?? L'isola di #Stromboli è stata interessata da un vasto incendio. Secondo alcune testimonianze le fiamme sarebbero… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - 76687505Roberto : RT @boni_castellane: La Stampa fa un'operazione di gatekeeping d'alto livello (perché??) e dall'incendio di Stromboli sparisce Ambra, spari… - Ale_CNCC : RT @bottedaorbi_: Mentre ci interroghiamo su clima, ambiente, e tutela della biodiversità, facciamo scoppiare un incendio a Stromboli per g… -