Telefonata Putin-Draghi, il presidente russo: “Pronti a risolvere la crisi del grano se togliete le sanzioni”. Il premier: “Spiragli di pace? No” (Di giovedì 26 maggio 2022) Guerra in Ucraina e conseguente crisi alimentare in atto a causa dello stop all’export del grano di Kiev. Sono questi i contenuti di una Telefonata confermata sia da Palazzo Chigi che dal Cremlino tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Un colloquio nel corso del quale il capo del governo di Roma ha chiesto e, almeno a parole, ottenuto garanzie da parte del leader del Cremlino. Ma quando in conferenza stampa gli è stato chiesto se vede Spiragli per una trattativa di pace ha detto: “La risposta è no”. Innanzitutto, la crisi del grano. Draghi ha chiesto a Mosca che la situazione si sblocchi rapidamente affinché non si aggravi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Guerra in Ucraina e conseguentealimentare in atto a causa dello stop all’export deldi Kiev. Sono questi i contenuti di unaconfermata sia da Palazzo Chigi che dal Cremlino tra il, Vladimir, e ildel Consiglio, Mario. Un colloquio nel corso del quale il capo del governo di Roma ha chiesto e, almeno a parole, ottenuto garanzie da parte del leader del Cremlino. Ma quando in conferenza stampa gli è stato chiesto se vedeper una trattativa diha detto: “La risposta è no”. Innanzitutto, ladelha chiesto a Mosca che la situazione si sblocchi rapidamente affinché non si aggravi ...

