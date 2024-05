Ecco l' ogiva con cui Vladimir Putin vuole distruggerci | il segreto nell' arsenale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le esercitazioni russe con armi nucleari tattiche riportano l'attenzione sul vastoatomico di Mosca, il maggiore del mondo. Secondo dati aggiornati al 2024 dal Bulletin of American Scientists, la Russia disporrebbe di un totale di 5580 testate nucleari, di cui 4380 operative. Posto che le 1200 testate ritirate dal servizio potrebbero essere riattivate come riserva, sui numeri non c'è certezza, dato il rafforzamento varato dal ministro della Difesa Sergei Shoigu. Per confronto, gli Usa schierano 3700 testate operative, ma ne hanno altre 1900 disattivate. ORDIGNI “DA BATTAGLIA” Il vantaggio russo è importante nel settore delle testate tattiche, ovvero quelle atomiche di potenza relativamente limitata il cui uso è possibile sul campo di battaglia per colpire divisioni corazzate o di fanteria, oppure avamposti e retrovie logistiche. Il loro raggio di distruzione ...

