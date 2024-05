Rigenerazione Progetto approvato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la graduatoria dei "Progetti didella comunità". Soddisfazione per il Comune di Arcidosso. Sono stati assegnati 245mila euro per ilComunità di Macchie e Zancona che vede il Comune capofila di un partenariato con l’Associazione Monte Labbro e tre imprese locali (Senxunia, Falegnameria Pinzuti, Azienda agricola Bravi) per la realizzazione, tra le varie attività, di un centro comunitario polivalente in località Macchie a servizio delle due frazioni. Ilesecutivo è già statodalla Giunta e quindi adesso si può procedere con la gara per l’affidamento dei lavori. Per le comunità di Macchie e Zancona si tratta di un’importante occasione per rigenerare e rigenerarsi. Queste azioni andranno a migliorare la qualità della ...