Bayer Leverkusen-Roma - De Rossi oggi in conferenza stampa | dat - orar -o, tv e streaming

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La, archiviato l’impegno di campionato dello scorso turno, vuole portare a casa la vittoria contro ilnel match valevole il ritorno delle semifinali di Europa League 2023/2024. La compagine capitolina va in Germania per cercare un risultato positivo, che possa permetterle di ribaltare la sconfitta per 0-2 subita nella gara di andata andata in scena la scorsa settimana allo Stadio Olimpico. Il tecnico giallorosso Daniele Dealla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 8 maggio alle ore 18:30 insieme al portiere Mile Svilar, per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

