Pierina uccisa a Rimini - il colpo di scena | Esame del dna sui 500 condomini

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Chi ha ammazzatoPaganelli? Dopo oltre 7 mesi non c’è ancora un colpevole per l’omicidio della 78enne, un’ex infermiera in pensione, massacrata a coltellate nel garage di casa la sera del 3 ottobre. Ma questo non significa che la svolta nelle indagini nel delitto di via del Ciclamino non sia vicina. Lo sostengono gli stessi figli della donna. Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, più volte sentiti dalla Procura in questi mesi, hanno avuto contatti con gli inquirenti – tramite i loro avvocati Marco e Monica Lunedei – anche pochi giorni fa, e sono sicuri: " Confidiamo che arrivino in tempi brevi delle risposte dalla Procura sull’omicidio di nostra madre, supportate da prove forti e ponderate".Paganelli (seconda da destra) insieme ai suoi tre figli. Sotto, il dialogo di ...