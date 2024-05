(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il fornitore di soluzioni disicurezzaè stato nominato vincitore di diversila 12ª edizione annuale deinel corso di una delle principali conferenze sullasicurezza dell’anno: RSAMINEOLA, NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–, vincitore indei(CDM), continua a migliorare lo stato delle soluzioni per lasicurezza. Isono stati consegnati da CDM, la rivista leader nel settore ...

RevBits , azienda che sviluppa soluzioni per la Cybersecurity , ha ricevuto vari riconoscimenti Gold, Silver e Bronze per la sua suite di soluzioni e come impresa alla 20a edizione annuale del Globee Cybersecurity Global Excellence Awards MINEOLA, ...

Riassunto: RevBits si aggiudica i premi Cyber Defense Magazine Global InfoSec Awards in otto categorie durante la conferenza RSA 2024 - Riassunto: revbits si aggiudica i premi Cyber Defense Magazine Global InfoSec Awards in otto categorie durante la conferenza RSA 2024 - Il fornitore di soluzioni di cybersicurezza revbits è stato nominato vincitore di diversi premi durante la 12ª edizione annuale dei Global InfoSec Awards ...

RevBits si aggiudica i premi Cyber Defense Magazine Global InfoSec Awards in otto categorie durante la conferenza RSA 2024 - revbits si aggiudica i premi Cyber Defense Magazine Global InfoSec Awards in otto categorie durante la conferenza RSA 2024 - revbits, vincitore in otto categorie dei premi Cyber Defense Magazine (CDM) Global InfoSec Awards® 2024, continua a migliorare lo stato delle soluzioni per la cybersicurezza. I premi sono stati ...