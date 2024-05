Il Liverpool punta a finire l’era di Klopp ‘col botto’

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 2024-05-07 13:36:37 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Harvey Elliot afferma che ilvuoledi Jurgen“con il botto” dopo che i suoi standard sono diminuiti nelle ultime settimane. Dopo essere uscito dalla FA Cup nei quarti di finale contro il Manchester United e aver eliminato l’Europa League nella stessa fase contro l’Atalanta, ilha guadagnato solo cinque punti in altrettante partite di aprile per uscire dalla corsa al titolo di Premier League. I Reds si sono ripresi con una convincente vittoria per 4-2 sul Tottenham ad Anfield domenica, con il gol campione d’incassi di Elliot davanti al Kop il migliore dei gol. Con un ritorno in Champions League assicurato la prossima stagione e due partite in ...

L’Atalanta stasera vuole scrivere un’altra pagina di storia , conquistando la sua prima semifinale in Europa League, la sua seconda europea, dopo quella mitologica in Coppa delle Coppe nel 1988 persa contro il Malines. L’impresa è ad un passo. ...

L’Atalanta stasera vuole scrivere un’altra pagina di storia , conquistando la sua prima semifinale in Europa League, la sua seconda europea, dopo quella mitologica in Coppa delle Coppe nel 1988 persa contro il Malines. L’impresa è ad un passo. ...

Clamoroso: lascia il Liverpool e viene in Serie A | O Roma o Lazio a giugno - Clamoroso: lascia il liverpool e viene in Serie A | O Roma o Lazio a giugno - Il ciclo di Klopp volge al termine. Non solo Salah, tanti altri big sono in partenza. Uno potrebbe finire in Serie A, nella Capitale ...

Juve, in bilico uno dei grandi obiettivi mercato Il Liverpool fa sul serio - Juve, in bilico uno dei grandi obiettivi mercato Il liverpool fa sul serio - In primis, la Premier. Eccolo il campionato dominatore del mercato europeo e non solo che soffia i migliori talenti sparsi in giro per il mondo. Così capita che una squadra di un altro Paese metta gli ...

LIVERPOOL - Nuova maglia per celebrare la vittoria in Coppa dei Campioni contro la Roma - liverpool - Nuova maglia per celebrare la vittoria in Coppa dei Campioni contro la Roma - Ritorno al passato, con un tocco di humor inglese e di classe italiana, per il liverpool che ha scelto di presentare la maglia della prossima stagione con un video-tributo "da italiani, signori della ...