Borsa | Tokyo - apertura in lieve ribasso -0,30%

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ladiapre gli scambi in leggero, seguendo la chiusura mista del mercato azionario Usa e in attesa delle trimestrali aziendali dal comparto auto in Giappone, in primis dalla Toyota oggi. Inil listino di riferimento Nikkei cede lo 0,30% a quota 38.717,74, con una perdita di 117 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna ad apprezzarsi progressivamente sul dollaro a 154,70 e sull'euro a 166,40.

