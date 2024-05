Milan - febbre a 40 per il dopo-Pioli | rumors sulla list - furia dei tifosi e imbarazzo in società

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sono quaranta. Quaranta nomi accostati alper la successione a Stefanoin panchina. Opera dei media, di noialtri e dei presunti insider che ne dicono di tutti i colori per poter dire, quando verrà annunciato il nuovo mister, che loro l'avevano detto per primi. È il mondo malato del calciomercato ma anche un po' quello del, che ha accettato in queste settimane di essere preso a nomi in faccia. Perché l'ad Furlani si è lamentato della pioggia, ma mica ha tirato fuori l'ombrello. Non è reato comunicare la separazione daprima della fine del campionato, o quantomeno dire che ci sono delle riflessioni in corso. All'estero lo fanno senza problemi, in Italia vengono protetti i segreti di Pulcinella. E non è reato nemmeno suggerire al proprio pubblico quali sono i candidati, oppure qual è l'identikit. ...

Le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli al termine della partita contro la Roma: se segna Gabbia e non Leao… Termina qui il percorso in Europa League del Milan . Dopo la sconfitta per 0-1 nel quarto di finale di andata, infatti, la Roma ha ...

