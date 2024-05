Urso a Salvini | nessun regalo alle auto cinesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il ministro delle Imprese, Adolfo, non ha gradito per nulla l’affondo del suo collega di governo e vicepremier, Matteo, sul nuovo piano di incentivi per leelettriche. Piano sonoramente bocciato dal leader della Lega soprattutto perché finirebbe per favorire l’industria cinese. Di tutt’altro avviso il responsabile del dicastero di via Veneto che replica senza mezze parole ricordando che i nuovi incentivi sono stati sottoscritti "anche dal ministero delle Infrastrutture e quindi dal ministro". Ma non basta. Perché, anche guardando le statistiche, le accuse del numero uno del Carroccio risultano fuori tema: "Come dimostrano i dati sugli incentivi per ledello scorso anno una parte estremamente esigua, pari a circa il 2%, finisce ad...