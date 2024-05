Promega Kit consente ai laboratori di medicina legale di risolvere casi irrisolti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il kit a otto colori offre informazioni più utilizzabili da campioni di DNA degradati o inibiti Include tutti i marcatori del DNA raccomandati dagli European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) (Rete Europea degli Istituti di Scienze Forensi)è il primo produttore di chimica a otto colori per l’analisi forense del DNA MADISON, Wis.–(BUSINESS WIRE)–Idi scienze forensi in Europa ora dispongono di un nuovo kit di analisi del DNA per elaborare in modo efficiente campioni dicomplessi. PowerPlex® 18E System, lanciato daCorporation, utilizza chimica analitica a otto colori con ripetizioni in tandem brevi (short tandem repeats, STR) per estrarre informazioni più utili da campioni complessi. Il kit include tutti i marker del DNA raccomandati dal European Network of Forensic ...