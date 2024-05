Calendario Preolimpico canoa velocità 2024 oggi | orari 8 maggio - t - streami -g, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024), mercoledì 8, scatteranno a Szeged, in Ungheria, le gare su base europea di qualificazione olimpica della: nella prima giornata saranno due gli equipaggi azzurri che proveranno a rimpinguare il bottino di carte olimpiche ottenuto ai Mondiali 2023, quando si qualificarono soltanto Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel C2 500. Saranno in acquai due K2 500 azzurri, composti al maschile da Manfredi Rizza e Tommaso Freschi ed al femminile da Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio. L’Italia non è iscritta, invece, nel C2 500 femminile, mentre non può ovviamente prendere parte al C2 500 maschile. Per le imbarcazioni biposto sarà in palio un solo pass olimpico. Occorrerà dunque vincere la finale del pomeriggio per andare ai Giochi. Per le gare su base europea di qualificazione ...