E domenica la sfida dei ragazzi Tra sfilata e giochi medievali

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ai piccoli contradaioli, l’onore di dare il via ai festeggiamenti. Si entra nel vivo della settimana paliesca,, con il ’Palio in Gioco 2024’. Un appuntamento di fuoco per iche sentono forte il senso di appartenenza alle tradizioni. Si comincia alle 10,30 con ladei bambini per le vie del centro di Fucecchio. In testa l’acclamato Labarino, che le 12 contrade si contenderanno a suon di. L’opera è un vero e proprio puzzle di idee, il frutto del lavoro deie delle ragazze dell’istituto comprensivo Montanelli-Petrarca di Fucecchio con la collaborazione della scuola moda dell’istituto Checchi. Alle studentesse delle superiori, il compito di confezionare il Labarino, foderarlo e rifinirlo con cuciture e passamaneria mentre i più piccoli ...

