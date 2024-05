Esselunga - la mortadell - l’ombra della mafia | l’inchiesta su Giovanni Toti e la corruzione in Liguria

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nelle 654 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti domiciliari il presidenteRegionec’è anche lache accusa il governatore di aver svenduto «la propria funzione e i propri poteri» ha uno sfondo da cui emerge, non per lui, un filone dielettorale aggravato proprio dalla finalità mafiosa. Mentre l’intreccio descritto dalla procura di Nicola Piacente e dal gip Paola Faggiani va a toccare anche i supermercati. Per due supermercati a Sestri Ponente e a Savona sono arrivate le pubblicità su Primo Canale. E l’indagine per finanziamento illecito nei confronti dell’editore. E la storia di una spiaggia libera che diventa privata per le necessità degli ...