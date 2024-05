Conference League - Brugge-Fiorentina | nelle Fiandre si gioca per la storia Probabili formazioni e tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bruges, 8 maggio 2024 – Forte del vantaggio dell’andata, ma consapevole che la doppia sfida sia tutt’altro che decisa, lascende in campo a Bruges alle 18.45 nella semifinale di ritorno dicontro il Club. Il confronto tra gigliati e fiamminghi riparte dal 3-2 dell’andata, un vantaggio minimo ma prezioso e da difendere. Mister Italiano si tiene ben stretto questo vantaggio, ma al tempo stesso chiarisce che non rinuncerà a quei principi di calcio sui quali lavora da tre anni con i viola. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, Sky e Tv8. Per lail passaggio del turno significherebbe il raggiungimento della terza finale in due anni. Ma prima di pensare alla finale del 29 giugno ad Atene c’è da superare un ostacolo impegnativo come il ...