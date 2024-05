False informazioni al pm Boccassini indagata a Firenze | Non disse quello che sapeva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Erika PontiniNel libro autobiografico La stanza numero 30 raccontò che Giuseppe D’Avanzo, inviato di Repubblica, pochi giorni prima della sua morte improvvisa, le confidò la fonte che gli aveva permesso di scrivere le rivelazioni del pentito di mafia Salvatore Canceci. Si tratta delle parole con cui quest’ultimo nel febbraio del ’94 aveva spiegato ai magistrati di Caltanissetta che indagavano sulle bombe di Capaci e via D’Amelio i rapporti tra Salvatore Riina e le "persone importanti" incontrate prima dell’attentato. Uno ’scoop’ che mandò in frantumi l’indagine. Ma Ilda, ex procuratore aggiunto di Milano, già pm del pool che indagò sulle stragi di mafia in Sicilia, ha ritenuto di non rivelare ai pm fiorentini Luca Tescaroli e Luca Turco la fonte di D’Avanzo. I magistrati l’hanno sentita il 14 dicembre 2021 subito dopo la ...