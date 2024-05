Pesaro | l’anno della Capitale | La cultura come missione Dal Rof al Nuovo Cinema - una città per sognare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Abitare aitaliana per tutto il 2024, si sta rivelando un’esperienza significativa. Non solo perché ha aggiunto all’agenda di una mediaprovincia italiana oltre una dozzina di appuntamenti dal calibro internazionale – i prossimi saranno "The life" di Marina Abramovic, dal 5 all’8 giugno, e "Twin Color", lo show di Murcof e Simon Geilfus, realizzato in partnership con Ircam del Centre Pompidou di Parigi, il 24 maggio –, ma anche perché è riuscita a trasfigurare, agli occhi degli stessi pesaresi, l’opinione di quantopossa fare, essere e attrarre. Guardiamo ai fatti. Grazie al compositore Gioachino Rossini,con il Rossini Opera Festival è nota ai melomani cosìè apprezzata ...