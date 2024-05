(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il duello tra chi urla a sinistra invocandoimmediate e voto anticipato in Liguria, e chi a destra fa scudo impugnando garantismo e presunzione di innocenza è da copione. L’anomalia clamorosa è la sortita del Guardasigilli che esplicita i propri dubbi sulla tempistica degli arresti. Attenzione: Carlonon allude, come altri in maggioranza, agli arresti ’ad orologeria’, scattati a ridosso delle Europee. "Noto che indagini durate tresi concludono a pochi giorni dal voto", dichiara il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida (FdI). Taglia incorto il titolare di via Arenula: "In Italia si vota molto spesso, e comunque io non amo le frasi fatte". Il problema secondoè tecnico: "Mi è sembrato di capire che si tratta diche risalgono ad alcuni ...

Il nodo dimissioni. Nordio: tre anni dopo i fatti è un arresto insensato. L’ira Pd: parla da difensore - Il nodo dimissioni. Nordio: tre anni dopo i fatti è un arresto insensato. L’ira Pd: parla da difensore - I dubbi di Lollobrigida: indagini chiuse a pochi giorni dalle Europee . Conte: "C’è un tariffario da Nord a Sud". Schlein: "Ora lasci e si torni al voto".

