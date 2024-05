Gravissimo incidente tra Clusone e Rovetta | una vittima e diversi feriti

(Di mercoledì 8 maggio 2024)nella serata di martedì 7 maggio: in uno scontro tra due auto lungo la provinciale 671 ci sarebberoe anche una, minorenne. L’allarme è scattato poco dopo le 22.30: sarebbero sei le persone coinvolte nell’, tra cui due bambini di 5 e 9 anni. Ancora poche e frammentarie le informazioni disponibili: la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per favorire i soccorsi, arrivati sul posto a bordo di due elisoccorsi, quattro ambulanze e due automediche. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo. Notizia in aggiornamento…

