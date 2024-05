ORDINANZA APPLICATIVA di MISURE CAUTELARI PERSONALI e REALI - artt. 272 e segg. c.p.p., 321 c. 1, 2 c.p.p., 322 ter c.p. - Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Paola Faggioni Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti ...

Spinelli e le mani sul porto: “Così ci dividiamo pani e pesci”. L’assalto alle concessioni - spinelli e le mani sul porto: “Così ci dividiamo pani e pesci”. L’assalto alle concessioni - Sollecita Aponte: “Lei non mi aiuta!”. E il patron di Msc chiama il sindaco Bucci che convincerà il membro riluttante del comitato portuale ...

le cene con Spinelli e le pratiche da accelerare in cambio di fondi. “Ci sono le elezioni, serve una mano”. - le cene con spinelli e le pratiche da accelerare in cambio di fondi. “Ci sono le elezioni, serve una mano”. - “Il 29 va la tua roba… ricordati che io sto aspettando anche una mano… eh (…) Tanto domani va tutto eh Va la proroga, però ti devo venire a trovare, che qua se no finiscono le elezioni. Ora finiamo ...

Chi è Aldo Spinelli, imprenditore con la passione per il pallone - Chi è Aldo spinelli, imprenditore con la passione per il pallone - Presidente di Genoa e Livorno ma soprattutto imprenditore nella logistica portuale e nei trasporti, Aldo spinelli è ora indagato con il figlio dalla procura di Genova ...