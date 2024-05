Cairo - rivendicato omicidio Ziv Kiefer

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 4.16 E' statoda un nuovo gruppo armato, i 'Pionieri della liberazione', l'dell'imprenditore israeliano Zivavvenuto ieri ad Alessandria d'Egitto. Lo riportano alcuni media in lingua araba riferendo di una nota su Telegram in cui il gruppo afferma di ritenere che l'uomo lavorasse per il Mossad, il servizio segreto israeliano. Le autorità egiziane indagano e al momento non è stato possibile verificare l'attendibilità della rivendicazione. L'uomo era un grossista commerciante di frutta e verdura congelate.