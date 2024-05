L’arte del gelato di Passerini | Mio nonno inventò la panierina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Bologna, 8 maggio 2024 – “Ho un bellissimo ricordo… che non vedevo l’ora che venisse l’estate per poter andare a lavorare in azienda e mi ricordo che una delle mie caratteristiche era mangiare queste panierine ancora calde, che riempivo di zucchero a velo, era la mia merenda preferita". Come non ritrovarsi inebriati in questo assaggio di memoria di Paolo, che apre il nostro podcast "Il Resto di Bologna" di oggi? Risale alla fine degli anni Sessanta, inizio Settanta, e racconta di come un bimbo bolognese che aveva perl’inventore della cestina del, chiamata anche, fosse bene a conoscenza di cosa volesse dire la parola ‘felicità’. Oggi Paolo, che ha preso il testimone da papà Walter, è alla guida dell’azienda di famiglia fondata dal...