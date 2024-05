Giovane incinta dorme in strada Cerco disperatamente una casa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Camaiore (Lucca), 8 maggio 2024 – Ha bussato alla porta del Comune e cercatoin ogni dove. Oggi Elena Rutigliano, 26 anni,di due mesi, si trova a dormire incol compagno, trovando riparo in situazioni di fortuna. Eppure il suo Roberto lavora in cantiere, ha uno stipendio utile a sostenere entrambi ed è stato capace di ripartire dopo un passato difficile. Ma trovare un tetto pare una missione impossibile: così la coppia lancia un appello per un affitto fino a 550 euro. I guai cominciano nel dicembre scorso quando Elena, che viveva sola con il cane a Piano di Mommio, si trova costretta a lasciare. "Il mio cane dava fastidio ai vicini – racconta – e contemporaneamente ho perso il lavoro e mi sono trovata in affanno a pagare le mensilità di affitto. Mi sono state staccate le utenze e così, pur ...

CRONACA DI Roma – (Nova) – Un incidente stradale e' avvenuto questa notte poco dopo le 2:30, in via Palmiro Togliatti , a Roma . A scontrarsi una Smart e una Fiat Panda. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile e ...

