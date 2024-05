Cobolli-Marterer oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Flaviose la vedrà contro Maximiliannel primo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il giovane capitolino è pronto per esordire di fronte al proprio pubblico. Di fronte a lui c’è il top cento teutonico, reduce da due buone partite vinte nel tabellone di qualificazione. Dopo la vittoria contro Andrea Picchione, infatti, a cui ha annullato anche un match point nel corso del terzo parziale, ha prevalso piuttosto comodamente nei confronti del veterano transalpino Richard Gasquet. Tra i due giocatori si tratta della prima sfida della carriera a livello di circuito maggiore, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il romano, tuttavia, dovrà stare decisamente attento alle ...