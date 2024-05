Riassunto | MultiBank Group premiato come Best Gold Broker del 2024 da FX Empire

(Di mercoledì 8 maggio 2024) DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–, un importanteforex, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “” da FX, un portale di notizie finanziarie apprezzato in tutto il mondo e noto per le sue previsioni accurate, le analisi di mercato esaustive, le valutazioni dettagliate deie la copertura delle notizie aggiornate all’ultimo minuto. Fondato nel 2005 in California, negli Stati Uniti,ha ottenuto un’incredibile serie di oltre 50 premi. Riconosciuto in tutto il mondodi alto livello,offre un portafoglio diversificato di oltre ...

MultiBank Group Honored as Best Gold Broker of 2024 by FX Empire - MultiBank group Honored as Best Gold broker of 2024 by FX Empire - MultiBank group, a premier forex broker, has proudly received the prestigious accolade of "Best Gold broker 2024" from FX Empire, a globally acclaimed financial news portal known for its accurate ...

Capital Group, Roberta Gastaldello è la nuova Head of Financial Intermediaries per l'Italia - Capital group, Roberta Gastaldello è la nuova Head of Financial Intermediaries per l'Italia - Roberta Gastaldello è stata nominata, in qualità di Managing Director, Head of Financial Intermediaries, Italy di Capital group. Riporterà a Matteo Astolfi e si occuperà di supportare i clienti ...