Diffidati Real Madrid-Bayern Monaco | come funziona in semifinale di Champions League 2023 2024

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non ci sonoin occasione delladi ritorno ditra, in programma alle 21:00 di stasera, mercoledì 8 maggio. Lo prevede il regolamento della competizione: il conto delle ammonizioni infatti si azzera al termine dei quarti di finale (oltre che al termine dei playoff). Le ammonizioni accumulate sino ai quarti non vengono quindi prese in considerazione ine di conseguenza nessun calciatore potrà saltare la finalissima di Wembley per somma di cartellini gialli, ma solamente per un rosso estratto in questo secondo atto della. Le ammonizioni e la conta dei cartellini delle tre competizioni Uefa saranno inoltre azzerate al termine della ...