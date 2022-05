**Pd-M5S: Franceschini loda Conte, sarcasmo Calenda e mezzo Pd mugugna** (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Conte? Sta portando i 5 Stelle verso un percorso riformista e di alleanza con Pd". Le parole di Dario Franceschini in tv sono apparse quanto meno fuori sincrono a molti dem nel giorno del nuovo caso Petrocelli, stavolta si tratta del tesoriere M5S, Claudio Cominardi, che posta un murales con Mario Draghi al guinzaglio di Joe Biden. "Sgradevole e fuori luogo", va giù duro Enrico Letta. Parole più simili a quelle di Luigi Di Maio che a Giuseppe Conte ("Non diamo importanza ai graffiti") fanno notare i cronisti e il segretario Pd si limita a un sorriso mentre sta per intervenire alla commemorazione di Enrico Berlinguer al gruppo dem Camera. "Ieri la sceneggiata al Senato per l'intervento di Draghi in aula, oggi questo. Ogni giorno ce n'è una...", sbuffa un deputato Pd. E le parole del ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "? Sta portando i 5 Stelle verso un percorso riformista e di alleanza con Pd". Le parole di Darioin tv sono apparse quanto meno fuori sincrono a molti dem nel giorno del nuovo caso Petrocelli, stavolta si tratta del tesoriere M5S, Claudio Cominardi, che posta un murales con Mario Draghi al guinzaglio di Joe Biden. "Sgradevole e fuori luogo", va giù duro Enrico Letta. Parole più simili a quelle di Luigi Di Maio che a Giuseppe("Non diamo importanza ai graffiti") fanno notare i cronisti e il segretario Pd si limita a un sorriso mentre sta per intervenire alla commemorazione di Enrico Berlinguer al gruppo dem Camera. "Ieri la sceneggiata al Senato per l'intervento di Draghi in aula, oggi questo. Ogni giorno ce n'è una...", sbuffa un deputato Pd. E le parole del ministro ...

Advertising

borghi_claudio : @BoniElisa1 Si sono d'accordissimo su una commissione d'inchiesta ma non ha senso pensare di farla adesso in chiusu… - fattoquotidiano : Consiglio Ue: il M5S vota con FdI per chiedere al premier di fare comunicazioni in aula (con voto) prima del vertic… - fattoquotidiano : Ius Scholae, testo in Aula alla Camera dal 24 giugno. Pd e M5s: “È una battaglia di civiltà” - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ius Scholae, testo in Aula alla Camera dal 24 giugno. Pd e M5s: “È una battaglia di civiltà” - ComasMarcell : IL 12 GIUGNO VOTA E FAI VOTARE Marco Casoni, Sindaco di Marcon #12giugno #giugno #giugno2022 #elezioni… -