Baldini: “Questo è il Damiani di Carrara! Quando ho visto la Nazionale a Palermo…” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le dichiarazioni post gara di Silvio Baldini dopo Feralpisalò-Palermo, vinta dai rosanero 0-3 e valida per l'andata delle final four Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le dichiarazioni post gara di Silviodopo Feralpisalò-Palermo, vinta dai rosanero 0-3 e valida per l'andata delle final four

Advertising

prof_baldini : Ho letto la sentenza del tribunale cost.le federale tedesco sulla legge che prevede l’obbligo di esibizione della p… - cla_baldini : RT @ossequioso: Lo sapevate che l'Italia ha autorizzato il 25 marzo 2022 il primo farmaco attivo per il vaiolo delle scimmie e l'autorizzaz… - ILOVEPACALCIO : Palermo-Virtus Entella, Baldini: «Impossibile non passare il turno con questo pubblico magico. Siamo un grande grup… - GDS_it : Una partita da dentro o fuori, senza possibilità di rimedio. Questo sarà il clima che si respirerà domani sera (sab… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Noi feroci, Barbera sold out grande spinta. Questo l’anno giusto per la B” -