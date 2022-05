LIVE – Sinner-Fratangelo 6-3 6-2 2-1 | Roland Garros 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 24 maggio 2022) Ile latestuale del match tra Jannike Bjorn, valevole per il primo turno del tabellone principale del. Atteso debutto dell’azzurrino a Parigi, dopo i quarti di finale agli Internazionali BNL d’Italia; l’azzurro è alla ricerca di un acuto Slam dopo i quarti conquistati agli Australian Open di quest’anno, così da confermare ildel 2020 e cancellare l’uscita di scena prematura del 2021 causata dallo straripante Rafael Nadal. Di fronte aci sarà lo statunitense, un buon giocatore tutto sommato, sebbene la terra rossa non combaci al meglio con le sue caratteristiche quasi prettamente ‘da veloce’. Sportface.it seguirà la partita in ...

Giornata con tanti italiani in campo nel 1° turno del Roland Garros. Per Cecchinato c'è lo spagnolo Andujar,- FRATANGELO 6 - 3CECCHINATO - ANDUJAR 4 - 6, 4 - 6, 4 - 0SONEGO - GOJOWCZYK 6 - 2, 6 - 2, 6 - ...TABELLONE MONTEPREMI Il match di primo turno al Roland Garros trae Fratangelo è in ... La diretta televisiva della sfida in questione sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) ;...Lorenzo Musetti torna in campo dopo i problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro sia a Madrid che a Roma. Debutto al Roland Garros di fuoco per il classe 2002 toscano che trova sulla sua strada ...Ecco la cronaca testuale live del match Sinner-Fratangelo: orario tv, previsioni meteo e precedenti, tutto quello che c'è da sapere ...