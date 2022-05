Scontri Spezia-Napoli | Zielinski | “Hanno iniziato i tifosi di casa”

Advertising

DiMarzio : La partita tra @acspezia e @sscnapoli sospesa per 12 minuti: le dinamiche dell'accaduto - claudioruss : una delle poche immagini degli scontri tra i tifosi di Napoli e Spezia #SpeziaNapoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO - Scontri Spezia-Napoli, Sosa: 'Nel calcio dovrebbe contare solo la passione' - apetrazzuolo : FOTO - Scontri Spezia-Napoli, Sosa: 'Nel calcio dovrebbe contare solo la passione' - napolimagazine : FOTO - Scontri Spezia-Napoli, Sosa: 'Nel calcio dovrebbe contare solo la passione' -

...con la vittoria del Napoli a La. Tris vincente della squadra di Spalletti che passa (0 - 3) grazie alle reti di Politano , Zielinski e Demme . Partita sospesa un quarto d'ora perfra ...L'allenatore dello, Thiago Motta, ha analizzato in conferenza stampa la partita con il Napoli. 'È un dispiacere enorme, doveva essere una festa. Siamo due squadre che hanno fatto due stagioni ...Non terminano gli scontri tra le tisoserie di Spezia e Napoli. Dopo gli incedenti del pre-partita di Spezia-Napoli e quelli durante il match, che hanno costretto l'interruzione della partita per qualc ...I tafferugli alle spalle della porta del Napoli ripresi da un'altra angolazione: l'arbitro se ne accorge e ferma il gioco Nuovo video dei momenti di violenza. Si vedono gli scontri, l'arbitro se ne ...