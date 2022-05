Una vita anticipazioni: Aurelio tiene Soledad sotto scacco, cosa dovrà fare ancora? (Di sabato 21 maggio 2022) Settimana super intensa per i fan di Una vita quella che si sta per concludere domenica 22 maggio! Un week end all’insegna della soap spagnola con due puntate lunghe al sabato e alla domenica e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto, ma proprio tutto quello che accadrà nelle prossime puntate. Il 22 maggio 2022 in onda una puntata lunga della soap che ci aspetta dalle 14,20 circa alle 16,30. Vedremo l’episodio 1393 di Acacias 38 e a seguire anche l’episodio 1394 della soap spagnola. Come avrete visto, Natalia ha confessato a Genoveva quello che Marcos le ha fatto. Allo stesso tempo, Soledad è stata smascherata ma Marcos, grazie alla mediazione di Anabel, ha deciso di salvarle la vita. E’ stato Aurelio a offrire un posto in cui stare alla donna ma solo a una condizione: deve uccidere una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 maggio 2022) Settimana super intensa per i fan di Unaquella che si sta per concludere domenica 22 maggio! Un week end all’insegna della soap spagnola con due puntate lunghe al sabato e alla domenica e come sempre le nostreci rivelano tutto, ma proprio tutto quello che accadrà nelle prossime puntate. Il 22 maggio 2022 in onda una puntata lunga della soap che ci aspetta dalle 14,20 circa alle 16,30. Vedremo l’episodio 1393 di Acacias 38 e a seguire anche l’episodio 1394 della soap spagnola. Come avrete visto, Natalia ha confessato a Genoveva quello che Marcos le ha fatto. Allo stesso tempo,è stata smascherata ma Marcos, grazie alla mediazione di Anabel, ha deciso di salvarle la. E’ statoa offrire un posto in cui stare alla donna ma solo a una condizione: deve uccidere una ...

