Fine della guerra, vincono Ucraina e Occidente. Pensate che il giorno dopo sia tutto facile? (Di venerdì 20 maggio 2022) di Stefano Briganti Gli sviluppi di questa follia russo-Ucraina sono tutti sbilanciati verso un epilogo infausto. Sono le armi, le azioni che vengono fatte sapendo perfettamente che non aiuteranno a trovare un accordo di pace, a lasciare poche speranze. Decine di miliardi di dollari in armi sempre più sofisticate all'Ucraina, non possono essere un ramoscello di ulivo. Immaginiamo però di essere giunti al giorno dopo la Fine della guerra. Supponiamo che, come nei desiderata americani ed europei, la Russia perda la guerra (Scholtz e Austin Lloyd) e ne esca isolata e indebolita economicamente. Supponiamo che i 400 miliardi di dollari dello Stato e di privati russi congelati in Occidente, siano stati confiscati prima della ...

