Concorso Straordinario Scuola Secondaria: tabella di corrispondenza tra classi di concorso e libri da studiare (Di giovedì 19 maggio 2022) Il bando del concorso Straordinario nella Scuola Secondaria è in Gazzetta. I candidati in possesso dei requisiti per la partecipazione possono inoltrare le proprie candidature entro il 16 giugno. Il concorso prevede una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline.La prova ha una L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Il bando delnellaè in Gazzetta. I candidati in possesso dei requisiti per la partecipazione possono inoltrare le proprie candidature entro il 16 giugno. Ilprevede una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline.La prova ha una L'articolo .

orizzontescuola : Concorso Straordinario Scuola Secondaria: tabella di corrispondenza tra classi di concorso e libri da studiare - andreastoolbox : #Scuola, concorso straordinario bis per i docenti precari: pubblicato il bando in Gazzetta - SkyTG24 : Scuola, concorso straordinario bis per i docenti precari: pubblicato il bando in Gazzetta - infoitinterno : Concorso straordinario docenti con 3 anni di servizio: domande dal 18.5 al 17.6 2022. Leggi qui - cislscuolalomb : CONCORSO STRAORDINARIO: PRESENTAZIONE DOMANDE DALLE ORE 9:00 DEL 18/05/2022 ALLE ORE 23:59 DEL 17/06/2022 -