Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: l’Olimpico in affitto per il gender reveal party (Di giovedì 19 maggio 2022) Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, hanno scelto di conoscere il sesso del loro primo figlio insieme in una location d’eccezione. Per il loro gender reveal party hanno scelto di affittare niente meno che lo Stadio Olimpico. Vi raccomandiamo... Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti sui social Insomma una cornice spettacolare per scoprire se il bebè in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia. Per sapere la risposa il calciatore della Lazio ha dovuto tirare in porta un rigore, proprio sotto la Curva del tifo biancoceleste, quella Nord. A quel punto, mentre il pallone sprofondava nella rete, il tabellone luminoso si è accesso con la scritta a caratteri cubitali “It’s a boy!”, ... Leggi su diredonna (Di giovedì 19 maggio 2022), hanno scelto di conoscere il sesso del loro primo figlio insieme in una location d’eccezione. Per il lorohanno scelto di affittare niente meno che lo Stadio Olimpico. Vi raccomandiamo...attacca Aurora Ramazzotti sui social Insomma una cornice spettacolare per scoprire se il bebè in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia. Per sapere la risposa il calciatore della Lazio ha dovuto tirare in porta un rigore, proprio sotto la Curva del tifo biancoceleste, quella Nord. A quel punto, mentre il pallone sprofondava nella rete, il tabellone luminoso si è accesso con la scritta a caratteri cubitali “It’s a boy!”, ...

globalistIT : - slowdancing19 : chiara nasti piuttosto che ammettere di aver fatto una trashata risponde alle critiche dicendo che siamo invidiosi… - infoitsport : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: l’Olimpico in affitto per il gender reveal party - gladysmayd : chiara nasti col maschio, pensa che fuckboy sarà questo tra 20 anni - Carbonio_14 : Chiara Nasti emblema de quello che non vorrei MAI nella persona accanto a me. Gente convinta che gli altri la stian… -