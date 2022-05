N' drangheta infiltrata nei trasporti? Controllo giudiziario per la filiale italiana di Db Schenker

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Trenta chili di droga scoperti due anni fa al porto di Dover, in Inghilterra, all'interno di un camion che trasportava merce per conto di DB, colosso tedesco della logistica e dei: ...

... per omesso controllo" mantenendo stabili rapporti d'affari con un presunto esponente della n'nonostante questo fosse stato condannato irrevocabilmente per associazione mafiosa e estorsione ...... per omesso controllo" intessendo e mantenendo stabili rapporti d'affari con un presunto esponente della n'nonostante questo fosse stato condannato irrevocabilmente per associazione mafiosa ...Nicola Bevilacqua, affiliato alla `ndrangheta, intestando una società alla moglie, si sarebbe infiltrato nei subappalti della filiale del gruppo di proprietà delle Ferrovie tedesche Deutsche Bahn.Bevilacqua, 70 anni, è indagato dai pm di Milano per intestazione fittizia dell’impresa di autotrasporti alla convivente Anna Fiuto. Tramite quell’azienda intestata alla moglie Bevilacqua, indagato pe ...