Lavoro | sciopero generale sindacati base | cortei in tutta Italia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Venerdì si svolgerà lodeidisul tema 'Se non ora quando' contro "una politica e un'economia di guerra" che "taglia salari e diritti" con manifestazioni a Milano, ...

PRCPadova : RT @rifondazione20: Lavoro PRC - Rifondazione: 20 maggio sciopero contro guerra, carovita e spese militari - SilvioBertilor3 : RT @rifondazione20: Lavoro PRC - Rifondazione: 20 maggio sciopero contro guerra, carovita e spese militari - rifondazione20 : Lavoro PRC - Rifondazione: 20 maggio sciopero contro guerra, carovita e spese militari - Nicola90Corradi : RT @Enrico__Costa: 16 maggio 2022 giornata triste per la giustizia. Lo sciopero dei magistrati: protestano contro una seria ed oggettiva va… - TgrRaiUmbria : Oggi lo #sciopero delle #farmacie #pubbliche Giudicate insufficienti le proposte di Assofarm su #salario, #orario d… -

Venerdì si svolgerà logenerale dei sindacati di base sul tema 'Se non ora quando' contro "una politica e un'economia di guerra" che "taglia salari e diritti" con manifestazioni a Milano, Roma, Messina, Palermo, ......delle aziende municipalizzate insono stati numerosissimi. Un risultato "storico" evidenziano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, sia per l'astensione massiccia dal...Venerdì si svolgerà lo sciopero generale dei sindacati di base sul tema 'Se non ora quando' contro "una politica e un'economia di guerra" che "taglia salari e diritti" con manifestazioni a Milano, Rom ...I sindacati si sono impegnati allo scioglimento, entro il prossimo 10 giugno, della riserva sull’ipotesi di accordo e hanno sospeso lo stato di agitazione revocando lo sciopero già proclamato ... di ...