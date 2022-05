Calciomercato Napoli | spunta un nome a sorpresa per il post- Ruiz

Advertising

calciomercatoit : ??#Pjanic può tornare in #SerieA: #Roma, #Napoli e #Fiorentina interessati al bosniaco???? - claudioruss : La pista #Hickey-#Napoli è da ritenersi decisamente in salita, c'è da registrare il forte inserimento dell'#Arsenal… - D_IP17 : Novità #calciomercato #Napoli ? - CalcioOggi : Deulofeu nel mirino del Napoli: lo spagnolo svela il futuro - Spazio Napoli - enbusy : @PresMoratti Beh se ti può consolare prova a tifare del Napoli e vedrai quanto può essere stressante il calciomerca… -

CalcioNapoli24

Commenta per primo Ilpensa al dopo - Fabian Ruiz: nel mirino, riferisce Radio Kiss Kiss, c'è Mattias Svanberg del Bologna .SEGNALI PER IL FUTURO - Un rendimento importante che ha contribuito a rendere la difesa del Milan la migliore al pari del(31 reti concesse) e che manda un segnale importante anche in vista ... Brekalo-Napoli, Giuntoli lo monitora ancora: un aspetto può favorire gli azzurri | ESCLUSIVA Secondo Radio Kiss Kiss in caso di addio di Fabian Ruiz il Napoli andrebbe dritta su Matias Svanberg del Bologna.Dal match di Napoli, l’ex Lione le gioca tutte insieme a Fikayo Tomori ... e la difesa di Pioli è diventata la migliore della Serie A. Un colpo geniale di calciomercato di Maldini, Massara e Moncada, ...