“La migliore cucina marinara al mondo” giovedì 26 maggio protagonista di DegustAnzio  

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 maggio 2022) Anzio – “Laal”, nell’unica Città di mare Bandiera Blu 2022 della Provincia di Roma, sarà26della quarta attesa edizione di DegustAnzio, organizzata dall’Associazione Commercianti e Artigiani in collaborazione con l’Assessorato alle attività produttive e con l’Amministrazione Comunale tutta, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis. Dalle ore 18.00 alle ore 22.00, i cittadini ed i numerosi turisti che hanno scelto Anzio per trascorrere sereni giorni di vacanza, potranno partecipare al tour enogastronomico, per degustare alcune specialità della rinomataanziate, abbinate con i vini delle migliori Cantine della Regione Lazio. “Si annunciano presenze record in Città per questa quarta ...