Luigi e Carola, lui vince Amici e salta fuori la foto ‘boom’: “Promessa mantenuta” (Di lunedì 16 maggio 2022) Luigi vince Amici, il post di Carola Puddu. Il cantante Luigi ha vinto la 21° edizione di “Amici” al termine della prima finale a sei concorrenti della storia del talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, e si è aggiudicato un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. A tifare per lui Carola Puddu, che dopo la vittoria pubblica un frame di un video girato nella casetta a poche ore dall’eliminazione della ballerina, avvenuta qualche settimana fa dopo il ballottaggio contro Dario. Luigi ha prevalso nella sfida tra i due superfinalisti. Nel finale si sono infatti sfidati Luigi, in quanto vincitore del circuito del canto, e Michele, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022), il post diPuddu. Il cantanteha vinto la 21° edizione di “” al termine della prima finale a sei concorrenti della storia del talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, e si è aggiudicato un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. A tifare per luiPuddu, che dopo la vittoria pubblica un frame di un video girato nella casetta a poche ore dall’eliminazione della ballerina, avvenuta qualche settimana fa dopo il ballottaggio contro Dario.ha prevalso nella sfida tra i due superfinalisti. Nel finale si sono infatti sfidati, in quanto vincitore del circuito del canto, e Michele, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore di ...

Advertising

_ific0uldfly : RT @le2comari: Immagino il papà di Luigi ora, fiero di te. Grande Gigi. E come disse la nostra Carola: Aveva capito tutto. #Amici21 htt… - Glorismentirosa : RT @persainunmare: 'Carola sarai Giulietta nello spettacolo di Giulietta e Romeo' 'Luigi hai vinto questa edizione di amici!' ed entrambi s… - sabrina45477538 : RT @caroligiemotion: 16/04/2022. 16/05/2022 (Carola gli disse di (Luigi Vince) Vincere ) #caroligi - 03TrashAddicted : @Tani_Ros1 No Miki ha vinto perché meritava... Luigi invece ha superato Alex per Carola - tommoxcliff : RT @caroligiemotion: 16/04/2022. 16/05/2022 (Carola gli disse di (Luigi Vince) Vincere ) #caroligi -