Sparatoria a Buffalo, Fbi: "Indagini per crimini d'odio e per estremismo razzista" (Di domenica 15 maggio 2022) "Stiamo indagando su questo incidente sia come crimine d'odio che come caso di estremismo violento a sfondo razziale". Cosi', l'agente a capo dell'ufficio dell'FBI sul massacro in un supermercato di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) "Stiamo indagando su questo incidente sia come crimine d'che come caso diviolento a sfondo razziale". Cosi', l'agente a capo dell'ufficio dell'FBI sul massacro in un supermercato di ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Sparatoria in Usa al supermercato di Buffalo, ci sarebbero almeno 8 morti. Ad aprire il fuoco sarebbe stat… - Agenzia_Ansa : Il ragazzo che ha aperto il fuoco nel supermercato di Buffalo, stato di New York, ha effettuato il live stream dell… - Corriere : Suprematista bianco di 18 anni apre il fuoco in un supermercato a Buffalo: almeno 8 le vittime - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Sparatoria a Buffalo,il momento dell'arresto del sospettato - ErmannoKilgore : Sparatoria a Buffalo: il suprematista Payton Gendron uccide 10 persone - la Repubblica -