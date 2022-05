Serie A, c’è Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali (Di domenica 15 maggio 2022) Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, match della trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022 Tutto pronto alla Unipol Domus dove tra poco scenderanno in campo Cagliari e Inter nel match della penultima giornata della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Alessandro Agostini e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, eccole: Cagliari (3-5-2): 28 Cragno; 23 Ceppitelli, 15 Altare, 22 Lykogiannis; 12 Bellanova, 6 Rog, 27 Grassi, 8 Marin, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti.A disposizione: 1 Aresti, 4 Baselli, 9 Keita,14 Deiola, 16 Strootman, 18 Nandez, 20 Pereiro, 21 Luvumbo, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Ledi, match della trentasettesima giornata dellaA 2021/2022 Tutto pronto alla Unipol Domus dove tra poco scenderanno in camponel match della penultima giornata dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Alessandro Agostini e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 28 Cragno; 23 Ceppitelli, 15 Altare, 22 Lykogiannis; 12 Bellanova, 6 Rog, 27 Grassi, 8 Marin, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti.A disposizione: 1 Aresti, 4 Baselli, 9 Keita,14 Deiola, 16 Strootman, 18 Nandez, 20 Pereiro, 21 Luvumbo, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, ...

Advertising

gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - TuttoMercatoWeb : Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: niente Correa, in attacco con Lautaro c'è Edin Dzeko - thats__c : RT @llyfrausandrain: petizione per far fare una serie di podcast su spotify a elisa true crime perché non si può continuare a vivere solo d… - mishingallifrey : @MaraMeowth Ho controllato su serializd e penso sia una serie dato che c’è da segnare 6 episodi Però al cinema esce… - InterGerard : #MilanAtalanta Minchia, l'Atalanta c'è la sta mettendo proprio tutta per fare vincere una squadra con il gioco più pietoso della serie A -

Ilona Staller la strana offerta a Putin contro la guerra: 'Mi offro per una notte di sesso in cambio della pace' ... ' Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo! ' e poi una serie di ashthag ... Delitto politico Delitto mafioso I mandanti sono sempre invisibili Questa serie si focalizza sulle storie di Pio La Torre, di Carlo Alberto dalla Chiesa, di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Sui delitti e sulle stragi di trenta e quarant anni, che hanno ... Calcio Lecce ... ' Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo! ' e poi unadi ashthag ...Questasi focalizza sulle storie di Pio La Torre, di Carlo Alberto dalla Chiesa, di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Sui delitti e sulle stragi di trenta e quarant anni, che hanno ... CdS - Un portiere e tre difensori: gli obiettivi del Lecce